В Николаеве прокуратура судится, чтобы снести недостроенный бар «Бомбардир»

Николаевская местная прокуратура №1 подала в Заводский районный суд Николаева иск с целью сноса недостроенного бара «Бомбардир».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал предпринимателя освободить самовольно занятую часть пляжной территории Бугского лимана, на которой находится «Бомбардир».

Во избежание исполнения решения суда и для приобретения права аренды на эту рекреационную территорию предприниматель незаконно оформил право собственности на строительные материалы, как на объект незавершенного строительства – кафе «Бомбардир».

«Оформление права собственности осуществлено при отсутствии надлежащих документов на земельный участок и разрешительных документов на начало выполнения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в январе 2016 года в Николаеве сгорело здание бывшего бара «Бомбардир» в микрорайоне «Намыв».