Никакой жесткой фискальной политики у нас нет, - замглавы ГФС в Николаевской области о работе с предпринимателями

Дмитрий Прокофьев В Николаевской области Государственная фискальная служба не устраивает «травлю» предпринимателям, которые на рынках продают технику, не используя кассовые аппараты.

Об этом рассказал замглавы Главного управления ГФС в Николаевсклй области Дмитрий Прокофьев в ходе прямого телеэфира на телеканале «Николаев».

- Никакой жесткой фискальной политики у нас нет. Закон обязал предпринимателей, которые торгуют на рынках какой-то сложной техникой бытовой, использовать кассовый аппарат для того, чтобы покупатель был застрахован. Когда ему дали чек, он потом имеет право предъявить претензии по гарантии. Но опять же, никаких массовых рейдов против этих предпринимателей, которые торгуют на рынке, нет, - сказал Прокофьев.

Также он отметил, что на сегодняшний день в налоговом законодательстве никаких радикальных изменений нет.

- Планируется только усовершенствование тех программ, которые были введены ранее. Мы над этим работаем и я всегда всем говорю: «Пожалуйста, приходите». Любому предприятию и предпринимателю. Они, собственно говоря, и приходят. Мы стараемся всем помочь, все объяснить и рассказать. К сожалению, не каждый сам может разобраться, не каждый бухгалтер даже может, так как у нас достаточно сложная система налогообложения, - отметил замглавы ГФС.

Ранее сообщалось, что владельцы рынков и арендующие у них места торговцы скрывают большую часть денежных оборотов, что ведет к огромным недоплатам в местные и государственный бюджеты.