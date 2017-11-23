«Непозволительная роскошь», ‒ николаевский нардеп выступил против строительства нового здания для ЦНАПа

Артём Ильюк Народный депутат Украины, лидер Николаевкой областной организации партии «Видродження» Артем Ильюк заявил, что не согласен с строительством нового Центра административных услуг на месте бывшего ледового катка.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.

По словам Ильюка, начальник николаевского УКСа заявил, что новый Центр предоставления административных услуг планируют построить на месте бывшего ледового катка и на это в следующем году выделят 25 миллионов гривен из городского бюджета.

- Я категорически против такой идеи. Во-первых, это огромные деньги, которые можно потратить с большей пользой для города. Во-вторых, админцентр в полумиллионном городе должен географически находиться в удобном месте с хорошей транспортной развязкой, чтобы быть максимально доступным для людей, ‒ заявил он.

Также нардеп отметил, что в городе сейчас дефицит детских садов, поэтому тратить большие деньги на строительство нового здания для ЦНАПА - "бредовая идея и непозволительная роскошь для города".

‒ В Ингульском районе есть здание детсада № 15, который сейчас находится в частных руках. Я неоднократно общался с молодыми родителями, необходимость в садике очень большая, очереди в садики огромные. И вот тех 25 миллионов на админцентр с головой хватило бы для покупки детского сада. Я считаю, что нашим властям нужно учиться правильно расставлять приоритеты, ‒ отметил Ильюк.

В то же время он предложил обустроить центр в администрации Ингульского района. Более того, по мнению нардепа в остальных администрациях можно разместить необходимые детские садики.

- А чиновников переселить в одно здание мэрии на Адмиральской. Это, как по мне, отличное решение было бы. Кроме того, вспомним, что в истории с админцентром у власти семь пятниц на неделе. Не так давно была идея выкупить здание бывшего ночного клуба «Девятка» и стоило оно в разы меньше, чем предполагают выделить на строительство нового центра. А на месте бывшего ледового катка предлагаю построить ‒ ледовый каток. Неожиданно, правда? - резюмировал политик.

Напомним, что ране и.о. главы ЦПАУ считает, что для Николаева дешевле будет построить здание для центра предоставления админуслуг с нуля.