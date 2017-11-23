Николаевская ОГА попросила японскую корпорацию инвестировать деньги в аэропорт и новый мост

В Николаеве вице-губернатор Валентин Гайдаржи 23 ноября встретился с делегацией японской международной компании «Марубени Корпорейшн».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В Николаев прибыл глава представительства японской корпорации в Киеве Акияма Тэцуо. По информации ОГА, он «очертил заинтересованность компании с мировым именем в готовности рассмотрения вклада инвестиций в потенциальные проекты на Николаевщине». Гайдаржи во время встречи отметил, что японские инвестиции будут полезны для строительства нового моста через Южный Буг и реконструкции аэропорта. Также обсуждался вопрос солнечной и ветровой энергетики.

- Объездной путь с мостовыми переходами был бы чрезвычайно полезен для Николаевщины и Украины в целом, - обратился Валентин Гайдаржи к представителям японской делегации.

- По инициативе председателя ОГА Алексея Савченко мы начали восстанавливать аэропорт. На сегодня уже восстановлена взлетная полоса и выполнен ряд других работ, но за такое короткое время модернизировать и приблизить к европейским стандартам, конечно, невозможно. Нам были бы интересны инвестиции и в аэропорт… Николаевщина заинтересована в современной переработке отходов. Поэтому готовы рассматривать проекты, которые прежде всего, направлены на сохранение экологии. Главное, чтобы переработка отходов отвечала всем требованиям и нормам по экологической направленности, - отметил Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».