В Бердянске конфисковали три авто на еврономерах, а владельцев оштрафовали на 1,6 миллиона гривен

Таможенники изъяли три автомобиля на еврономерах, а их владельцев оштрафовали на более чем 1, 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что сотрудники полиции, Фискальной службы и пограничники проводили мероприятия в рамках операции «Мигрант», во время которых и выявили нарушителей правил провоза транспортных средств на территорию Украины.

«В Бердянске обнаружили 3 транспортные средства с регистрацией стран Евросоюза, которые были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства. На владельцев автомобилей наложено штрафов на сумму более 1 миллион 600 тысяч гривен. Обнаруженные транспортные средства представителями таможни временно изъяты», — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе владелице элитного авто на еврономерах выписали рекордный штраф.

Отметим, Литва начала расследование законности ввоза в Украину авто с литовской регистрацией.