Аудиторы нашли нарушения на базе отдыха в Коблево, которая принадлежит «Николаевскому бронетанковому заводу»

Аудиторы при осмотре базы отдыха «Вітерець», состоящей на балансе ГП «Николаевский бронетанковый завод», не нашли 11 дачных домиков.

Об этом сообщает сайт «368.media» со ссылкой на отчет Госаудитслужбы.

База отдыха «Вітерець» расположена на 1 га земли в селе Коблево и предназначена для организации отдыха и оздоровления сотрудников бронетанкового завода, членов их семей и других граждан. Однако база отдыха не использовалась госпредприятием по назначению на протяжении 11 лет.

Стоит сказать, что по документам на балансе базы отдыха «Вітерець» находится 16 домиков дачного типа (железобетонных) и сетчатая ограда. В реальности же аудиторы зафиксировали наличие только пяти домиков дачного типа – четыре железобетонных и один поврежденный деревянный, двух временных сооружений – уборная и склад, скважину и трансформаторную подстанцию. Все эти здания частично ограждены металлической сеткой длинной 131,9 погонных метров, находятся в заброшенном состоянии и не подлежат использованию.

Соответственно, на территории базы отдыха не хватает 11 железобетонных домиков дачного типа и большей части ограды. По словам помощника директора ГП «НБТЗ» по общим вопросам В. Дзюма, такая разница между балансовым и фактическим наличием дачных домиков возникла, поскольку домики находятся на списании. А сетчатая ограда снята для реставрации и находится на складе бронетанкового завода.

В июне 2016 года, согласно договору и актам выполненных работ, ФЛП «Рудаков С.П.» провел разборку 13 домиков базы отдыха «Вітерець», и получил за это оплату от бронетанкового завода.

Всего на благоустройство базы отдыха «Вітерець» бронетанковый завод потратил дополнительно 221,5 тысяч гривен, в том числе на: разборку 13 домиков, уборку территории базы и помещений, проведение электроснабжения, демонтаж ограды, вывоз мусора, постройку навеса около домика охраны, углубление дренажа, ремонт домика для отдыха и установку столбиков, обустройство водовода и канализации, монтаж ограды и демонтаж 48 блоков из грунта.

В то же время директор бронетанкового завода только в мае 2017 года поручил постоянно действующей комиссии до сентября этого же года списать с учетов здания и строения, которые не соответствуют критериям актива и не могут использоваться в хозяйственной деятельности.

А в протоколе заседания комиссии по списанию имущества от начала сентября 2017 года отмечено, что дачные домики не использовались на протяжении 11 лет, и согласно выводам комиссии, 12 дачных домиков подлежат списанию с баланса завода. При этом фактически на момент проведения аудита (июнь 2017 года) демонтировано только 11 дачных домиков. По данному факту директор ГП «Николаевский бронетанковый завод» не предоставил аудиторам никаких объяснений.

А инвентаризационные комиссии, в свою очередь все это время не отражали информацию о реальном состоянии активов, которые не использовались, их реальном наличии и не подавали предложения об использовании базы отдыха, сдаче ее в аренду и т.д.

Кроме этого, установлено, что частью земельного участка площадью 0,15 га, на котором располагается оборонная база отдыха, бесплатно пользуется частная фирма ООО «Везувий» без какого-либо документального оформления. Заместитель директора ГП «НБТЗ» по общим вопросам В. Дзюма сообщил, что ООО «Везувий» уже обязался освободить незаконно занятую им территорию.

Таким образом, если бы фирма арендовала землю официально, бронетанковый завод мог бы получить прибыль в размере 52,68 тысячи гривен. Учитывая, что база отдыха долгие годы не работала и соответственно плата от отдыхающих за услуги не поступала, траты на ее содержание только за период ревизии (с 2015 по июнь 2017 года) составили 339,6 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевский бронетанковый завод» завысил цену ремонта БТР на 1,4 миллиона.