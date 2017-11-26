«Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» за 74 миллиона гривен отремонтирует два самолета ВВС Украины

Воинская часть А0215 (Винница, командование ВВС) Министерства обороны Украины 20 ноября заключило два соглашения с ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» о ремонте самолетов на общую сумму 74 миллиона 180 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші Гроші».

Так, до 10 декабря на заводе выполнят контрольно-восстановительный ремонт транспортного самолета Ил-76МД №006470118 за 54 миллиона 920 тысяч гривен и средний ремонт разведывательного самолета Су-24МР №0741613 за 19 миллионов 250 тысяч гривен.

Как пишет издание, закупки провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции, поскольку такие услуги в Украине может предоставить только николаевский завод «НАРП», который входит в состав ГК «Укроборонпром».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что работники Николаевского авиаремонтного завода подозреваются в махинациях при ремонте техники.