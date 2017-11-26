В кафе Веселиново загорелся дымоход

В воскресенье, 26 ноября около восьми часов утра загорелся дымоход камина в кафе, расположенном в поселке городского типа Веселиново, Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Как сообщили в ГСЧС по экстренному номеру 101 поступило сообщение от владельцев о пожаре в кафе по улице Богданова поселка городского типа Веселиново Николаевской области. По прибытию спасателями было установлено, что пожар начался с дымохода камина, который топится дровами.

«Не допустив распространения огня, спасатели локализовали пожар в 8:40 и ликвидировали в 9:40 на площади 5 м.кв. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и каминов», - говорится в сообщении.

Всего привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.