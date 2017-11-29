Архитектурная инспекция через суд добилась, чтобы николаевскую фирму оштрафовали почти на 200 тысяч гривен

Одесский апелляционный административный суд подтвердил законность действий архитектурной инспекции о наложении штрафа на проектную и подрядную организацию – ООО «Вик Технологии».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Ранее эту фирму за разработку проектной документации с нарушением законодательства и за выполнение строительных работ на объекте с отклонением от проекта оштрафовали на общую сумму 195 тысяч 750 гривен (всего было два штрафа в размере 130,5 тысяч гривен и 65 тысяч 250 гривен). Нарушения обнаружили при проверке строительства оросительной сети на участках Первомайского сельсовета в Витовском районе.

«Проектная документация для этого объекта разработана с нарушениями и не в полном объеме. Кроме того, выявлены факты неправильной установки специального оборудования, несоблюдение необходимых расстояний между различными элементами системы, а также то, что их обустройство не соответствует утвержденным проектным решениям и проектной документации», - сообщили в ведомстве.

Не признавая правомерность штрафа, компания обратилась в Николаевский окружной суд с требованием о признании его противоправным. Суд удовлетворил иск. Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, архитектурная инспекция подала апелляцию. На этот раз суд принял решение в пользу инспекции, подтвердив законность штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Вик Технологии» активно получала подряды во времена правления Партии регионов, а в 2015 году ей доверили строительство водопровода в Терновку в Николаеве.