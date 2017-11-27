Николаевская ОГА не допустила к конкурсу по пассажирским перевозкам две фирмы экс-депутатов

Николаевская облгосадминистрация не допустила к конкурсу по областным пассажирским перевозкам компании «Орион-Авто», «Базальт» и «Гаджиев» в связи с нехваткой подвижного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

27 ноября состоялось заседание конкурсного комитета по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах. Всего для работы на междугородных и пригородных маршрутах свои заявки подали 4 компании-перевозчика.

«Орион-Авто», которым руководит экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Валерий Буркун, претендовал на маршруты №140 «Николаев – Воровское», №1111, №1112, №1113, №1114 «Николаев – Гамово». ФЛП «Ярошенко» претендовал на маршруты №1247, №1248, №1261, №1262 «Братское – Николаев» и маршрут №260 «Веселиново – Вознесенск». ООО «Базальт» претендовало на маршрут №206 «Николаев – Аэропорт»; ООО «Гаджиев» - на маршрут №183 «Николаев – поселок Подлесное (через Матвеевку)». Компания «Гаджиев» принадлежит экс-депутату Николаевского областного совета от Партии регионов Фазилю Гаджиеву.

«Все перевозчики, кроме ФЛП «Ярошенко», недопущены к участию в конкурсном отборе в связи с нехваткой подвижного состава», - сообщили в ОГА.

- Когда нам подают документы, то мы, чтобы проверить достоверность, делаем запросы на сервисный центр, на Укртрансбезопасность и т.д. Так, по ответам видим всю недостоверность информации, которую указывают перевозчики. Например, по документам 145 автобусов, а по факту – значительно меньше. Поэтому было принято решение конкурсного комитета снять с конкурса ООО «Гаджиев», ООО «Базальт» и ОДО «Орион-Авто» в связи с тем, что отсутствует достаточное количество подвижного состава, - сказал начальник управления инфраструктуры ОГА Андрей Максименко.

Напомним, что ранее под Николаевской ОГА жители двух сел требовали снизить цену проезда в автобусах от перевозчика «Орион-Авто».