В Корабельном районе «Николаевлифту» отдали обслуживать 45 лифтов, иначе бы они остановились

В Николаеве лифты в 45 домах в Корабельном районе будет обслуживать КП «Николаевлифт».

Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Как пишут «НикВести», Николаевский окружной административный суд запретил эксплуатировать 45 лифтов в Корабельном районе из-за того, что коммунальное предприятие «ДЭЗ «Корабел» не получило разрешение на их работу.

Ранее, во время внеплановой проверки 15 мая обнаружили нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, что «делало невозможным эксплуатацию оборудования и создало угрозу жизни и здоровью людей». Представитель коммунального предприятия «ДЭЗ «Корабел» не явился на судебное заседание и не предоставил доказательств устранения нарушений.

В департаменте ЖКХ пояснили, что в связи с этим обслуживать лифты в этих 45 домах будет КП «Николаевлифт», у которого есть разрешения на эту деятельность.

«В департаменте ЖКХ совместно с КП «ДЭЗ «Корабел» и КП «Николаевлифт» проанализировали сложившуюся ситуацию с остановкой лифтов в домах, которые обслуживает «ДЭЗ «Корабел», и для предотвращения остановки 45 лифтов предприняли соответствующие меры. В соответствии с заключенным договором между КП «ДЭЗ «Корабел» и КП «Николаевлифт» техническое обслуживание лифтов временно будет осуществлять КП «Николаевлифт», поскольку является специализированной организацией и имеет соответствующие разрешения. «Корабел» обратился в Николаевский окружной административный суд с заявлением об отмене запрета на эксплуатацию лифтов», - пояснили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве через суд хотят запретить эксплуатацию около 800 лифтов.