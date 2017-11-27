АМПУ планирует построить в Николаеве логистический центр на коммунальной земле – городу обещают другой участок, инвестиции и рабочие места

Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» попросила у Николаевского горсовета участок в 35 гектар под строительство логистического центра с зерновым терминалом, в строительство которого вложит порядка 156 миллионов гривен. При этом АМПУ должно отдать городу участок в 45 гектаров неподалеку от переданного.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель председателя депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского горсовета Анатолий Петров.

Так, вечером 24 ноября члены этой комиссии собрались на внеочередное заседание, где поддержали проект решения под выделение 35 гектаров коммунальной земли госпредприятию «Администрация морских портов Украины». После одобрения комиссии проект решения был опубликован на сайте горсовета.

Петров уточнил, что речь идет о строительстве логистического центра с железнодорожной колей и инвестиции в проект достигнут около 156 миллионов гривен.

– Мы не отдали в частную собственность, а выслушали предложение Администрации морских портов с инвестицией более 100 миллионов гривен, может там будет еще больше, и приняли решение. Мы поддержали их идею о создании логистического центра и тут же было сказано, что взамен этих 35 гектар дается 45 гектаров, – сказал депутат.

Также он отметил, что инициаторами этой идеи были именно представители АМПУ.

– Было совещание до этого и я считаю, что вопрос Были приглашены еще на прошлой недели представители АМПУ, потому что от них пришло заявление. Мы комиссионно с ними предварительно поговорили. Были представители управления земельного управления, управления архитектуры. Рассмотрели предварительно вариант возможного строительства и ответа ни их письмо. Но там были проблемы с железнодорожной веткой, которую они планируют завести, у них не получалось с учетом местности как-то, и потому этот вопрос затянулся. Когда уже реально они просмотрели с архитекторами своими, что по условиям местности можно изменить как-то поворот этой железнодорожной ветки, потому что он был очень крутой, и когда согласовали вариант и просто они попросили провести внеочередную комиссию. Этот вопрос рассматривался, были переговоры, – пояснил Анатолий Петров.

Также он добавил, что комплекс даст значительное количество рабочих мест.

– Насколько я знаю, там будет логистический центр с обустройством зернового терминала, а это рабочие места и не сто человек там будет, а наверняка около тысячи рабочих мест – то, что необходимо Николаеву на сегодняшнее время, – отметил зампредседателя «земельной» комиссии.

Еще он пояснил, что вопрос рассмотрения территории под кладбище в этом районе не пострадает, так как участок взамен находится также неподалеку.

– Этот участок вплотную соприкасается. Я считаю, что город ничего не теряет, а наоборот приобретает. Мы получаем и производство в виде логистического центра и рабочие места и дальше кладбище. Немного дальше, но эта территория соприкасается с этим участком вплотную, – подытожил Петров.

При этом Петров не смог пояснить срочность созыва внеочередного заседания комиссии, сказав лишь, что ему позвонили с просьбой приехать для рассмотрения этого вопроса.