В Очакове турецкая фирма хочет построить солнечную электростанцию мощностью 15 МВт

В четверг, 23 ноября, в Очаковском городском совете на встрече городского головы Сергея Бычкова с председателем совета директоров турецкой компании «Eko Yenilenebilir Enerjiler A.S.» Х. Серхан Сюзер обсуждалась возможность строительства в Очакове солнечной электростанции мощностью 15 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

На встрече обе стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики и подписали Протокол-намерение о понимании по собственности, проектировании и строительства солнечной электростанции на территории города Очаков.

«Одним из основных направлений работы турецкой компании является разработка проектов и предоставление инвестиционных услуг в сфере производства электроэнергии из солнечной энергии. Солнечная энергетика - это инновационная и технологическая отрасль, которая в последнее время стала стремительно развиваться в Украине. При разработке проектов солнечной энергетики решается много технических, организационных и экономических вопросов», - говорится в сообщении.

Также, стороны-участники встречи обсудили вопрос готовности компании «Eko Yenilenebilir Enerjiler A.S.» профинансировать социальный проект по установке на бюджетных учреждениях Очакова (детских садах, школах и др.) солнечных батарей.

Кроме этого, сообщается, что строительство современной солнечной электростанции ​​в Очакове, за счет иностранного инвестора, планируется на земельном участке соответствующего целевого назначения размером 23 га с хорошими климатическими условиями и солнечным излучением, а также возможностью продажи электроэнергии в энергорынке Украины по зеленому тарифу. Такой проект позволит создать новые рабочие места и избежать плановых отключений электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что КП «Альтен» Вознесенского городского совета подписало двухмиллионный договор с «Николаевоблэнерго» на подключение к электрической сети солнечной электростанции, на строительство которой огласило тендер, предварительно оценив работы по возведению объекта в 68 миллионов гривен.