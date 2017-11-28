Директор «Николаевской типографии» просит у облсовета 3 миллиона на новое оборудование, чтобы «оставаться на рынке»

Сергей Ищенко Директор коммунального предприятия «Николаевская областная типография» Сергей Ищенко обратился к собственнику КП в лице областного совета с просьбой выделить 3 миллиона гривен на закупку оборудования для усовершенствования допечатного процесса изготовления продукции.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства облсовета, во вторник, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальницы управления по вопросам коммунального имущества Николаевской облгосадминистрации Ольги Видиной, по результатам 9 месяцев работы у предприятия убытки в размере 570 тысяч гривен.

- Ситуация еще не катастрофическая, но, если не принять меры сейчас, катастрофа будет. Задолженности по зарплатам нет, предприятие работает, все люди на местах, платим налоги, выпускаем продукцию… Но на данный момент у нас оборудование 80-х годов. Самая новая печатная машина, которая была приобретена в 2007 году, ей уже 10 лет. Это печатное оборудование. Но самое печальное – это допечатная подготовка. Там у нас отставание еще большее, - отметил Ищенко, объясняя необходимость покупки оборудования.

- Благодаря этой технологии мы сможем оставаться на рынке полиграфии, - добавил он. - Без этого мы потеряем то, что у нас есть, и не завоюем больше.

Присутствующий на заседании заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир попросил его рассказать, какие он еще меры принимал для привлечения денег.

- Кроме прямого вливания денег из областного бюджета. Этот механизм придуман давно, он ничего нового не предусматривает, - сказал он.

По словам Ищенко, он обращался в несколько банков, но они не спешат работать с коммунальными предприятиями, да и процентные ставки, как он считает, им будет сложно потянуть. При этом выяснилось, что в результате приобретения данного оборудования типография получит 300-450 тысяч гривен в год дополнительной прибыли, то есть, окупится оно за 10 лет.

- Такая себе эффективность, - сказал Кушнир. - Без ради бега – это не бег… У вас как у руководителя предприятия должно быть видение, как расширять производство, а не просто бежать.

В итоге члены комиссии попросили Ищенко предоставить им имеющиеся расчеты, после чего они примут окончательно решение.