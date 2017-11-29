У тещи завхоза Нацполиции нашли землю на берегу моря в Николаевской области, «Maserati» и особняк за $450 тысяч

Теща главы Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова, Татьяна Зачиняева, является владелицей люксовой «Maserati Levante», земельных участков под Киевом и Николаевом, а также недостроя стоимостью в полмиллиона долларов. Об этом идет речь в программе «Наші гроші».

Как отмечается, на берегу обводного канала Киевского водохранилища у Зачиняевой находятся три земельных участка общей площадью 39 соток, приобретенных в 2017. Рыночная стоимость земли здесь - $2,5 тысяч за сотку, а значит, цена участков Зачиняева должна составлять $97,5 тысяч.

Неподалеку теща полицейского чиновника скупила еще 36 соток земли на берегу Днепра. Участки были приобретены в разные годы. Рыночная цена выкупленных участков составляет $90 тысяч. Дом на них, судя по данным Google Maps, начали возводить в 2012 году.

По оценке столичного архитектора Ивана Пономаренко, стоимость самой 5-этажной коробки дома должен составлять около $450 тысяч.

Также у тещи Наумова оказалось два участка в селе Рыбаковка Николаевской области. На берегу Черного моря в 2013 она приобрела 40 соток, общая рыночная стоимость должна составлять около $40 тысяч. В имущественном реестре на этом месте до сих пор числится домик на 40 кв.м, однако на самом деле здесь уже заложен фундамент под большое строительство, возможно, отель.

Кроме того, Татьяна Зачиняева в феврале 2017 стала обладательницей «Maserati Levante» (2016р.в.). Это единственный кроссовер в линейке люксового бренда «Maserati». В официального дилера такие авто стоят от 3 миллионов гривен, это $110 тысяч (с последними скидками - 2,6 миллионов гривен или около $98 тысяч). Авто Зачиняева пока также выставлено на продажу - за $90 тысяч. Ранее на автомобиле стояли такие же номера «4444», что и на «Volkswagen Touareg», записанном на дочь Зачиняева – жену Наумова Валентина.

Официальные доходы Татьяны Зачиняева за последние 5 лет составляют 10 тысяч 500 гривен. Согласно данным ЕГРПОУ, Зачиняева является совладелицей ряда частных компаний, до недавнего времени пяти.

Полковник милиции Иван Наумов до середины 2000-х работал в правоохранительных органах Донецка, позже перевелся в Киев, в 2012 получил должность в Винницкой области – сначала начальника управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, с апреля 2014 – заместитель начальника УМВД области, позже вернулся в столицу – получив должность начальником Департамента материального обеспечения МВД Украины, а ныне Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины. С доходов Наумов декларирует только зарплату 38 тысяч в месяц.

Жена Нумова, согласно его же декларациям, за последние три года – нигде не работает, единственный доход – разовый, 580 тысяч гривен от продажи машины в 2015 году. Валентина Наумова значится совладелицей нескольких частных компаний, однако ни от одной из них не задекларировано прибыли.

Согласно последней декларации Наумова, на его жену зарегистрированы авто «Volkswagen Touareg» (2011г.) И мотоцикл «Harley-Davidson Vrscf» (2009г.). Сейчас машина продана, вместо нее приобретена новая той же модели, но уже 2017 г.в. Такое авто у официального дилера стоит под 1,5 миллиона.

Комментировать состояние тещи Иван Наумов отказался, ссылаясь на то, что они не являются его личными.