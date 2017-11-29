КП «Николаевлифт» подало в суд на депутата Ентина за «безосновательное и надуманное» обвинение

Владислав Ентин Коллективное предприятие «Николаевлифт» подало в суд на депутата Николаевского городского совета от партии «Наш Край» Владислава Ентина, чтобы опровергнуть его ложное заявление и в законном порядке защитить деловую репутацию.

Об этом свидетельствует исковое заявление предприятия, имеющееся в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ»

Вторыми ответчиками предприятие указало «Инвестиционно-строительную компанию «Альтаир», чье интернет-издание «НикВести» разместило публикацию под названием «Ентин просит полицию разобраться с «Николаевлифтом»: «Халатное отношение к обслуживанию привело к остановке лифтов».

В указанной публикации содержится заявление депутата горсовета Ентина о том, что вина остановки 45-ти лифтов в жилых домах Корабельного района по решению Николаевского окружного административного суда лежит как на КП «ДЕЗ «Корабел», так и на КП «Николаевлифт», которое обслуживает эти лифты. При этом Ентин обвинил предприятие в бездеятельности и халатном отношении.

Данное заявление в «Николаевлифте» считают недостоверным и таким, что унижает деловую репутацию предприятия.

Как отмечается в исковом заявлении, 1 ноября текущего года окружной админсуд удовлетворил иск управления Гоструда в Николаевской области в КП «ДЕЗ «Корабел» и запретил эксплуатацию 45 пассажирских лифтов. Основанием для принятия такого решения послужило то, что именно это КП «не получило разрешения центрального органа, реализующего государственную политику в сфере охраны труда, на эксплуатацию лифтов».

«Как следует из текста постановления суда, КП «Николаевлифт» никакого отношения к остановке эксплуатации лифтов не имеет, поскольку разрешительный документ, согласно действующему законодательству, должен быть в наличии именно в КП «ДЕЗ «Корабел», как балансодержателя лифтов. Следовательно, вывод Владислава Ентина о причастности к указанной ситуации вокруг лифтов истца безосновательный, надуманный, искаженный и неподкрепленный ни одним нормативным документом или доказательством», - говорится в тексте иска.

При этом в «Николаевлифте» акцентировали, что свою хозяйственную деятельность они осуществляют на основании «разрешения №347.13.48 по эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, в том числе лифтов», то есть, в рамках действующего законодательства, и никоим образом не нарушает права и интересы других субъектов хозяйствования и потребителей.

В связи с этим предприятие хочет добиться от ответчиков опровержения опубликованного недостоверного заявления.