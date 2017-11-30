На Николаевщине среди марок элитных авто популярнее всего «Land Rover», «Lexus» и «BMW»

На Николаевщине за 10 месяцев 2017 года владельцы авто премиум-класса уплатили в местные бюджеты свыше 5,6 миллиона гривен транспортного налога.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

Налоговики отмечают, что на Николаевщине самыми распространенными марками у владельцев авто премиум-класса являются «Land Rover», «Lexus», «Mersedes-Benz», «Toyota» и «BMW». Сумма поступлений от транспортного налога в этом году на 1,2 миллиона гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года.

«Юридические лица перечислили в бюджет свыше 3 миллионов гривен транспортного налога. Вклад в бюджет физических лиц, в собственности которых есть элитные авто, составляет 2,6 миллиона гривен», - сообщили в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что ГФС предупреждает николаевцев, что мошенники рассылают SMS о налоговом долге.