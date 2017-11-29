Завтра в Николаеве обещают сильный ветер и туман

В Николаеве 30 ноября прогнозируют утром и днем ветер юго-восточный скоростью 17-22 м/с.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Николаевского городского совета.

Также на территории Николаева ожидается ночью и утром туман 100-500 метров.

«Жители и гости города, будьте осторожны! Во время резких порывов ветра опасно находиться у зданий с шаткой крышей, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально опасных промышленных объектов», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве сильный ветер повалил деревья.