В Николаеве на энергомодернизацию школы №60 хотят потратить почти 10 миллионов гривен

В Николаеве в следующем году планируют провести энергомодернизацию школы №60 в Варваровке.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Работы хотят осуществить до 1 сентября 2018 года.

- Проект энергомодернизации уже прошел экспертизу. Сметная стоимость составляет 9 миллионов 830 тысяч гривен. Работы стартуют в следующем году, - сказал заместитель городского головы Александр Омельчук.

Планируется, что проект будут реализовывать за счет городского бюджета, а также «донорских организаций, грантов, льготных кредитов ЕБРР» (над этим сейчас «работают»).

Проект реконструкции Школа №60 сейчас

В проекте предусматривается утепление стен здания базальтовой плитой толщиной 150 мм, отдельно будут утеплены перекрытия верхнего этажа. В окнах стеклопакеты будут состоять из двух камер, это три стекла, одно из которых энергосберегающее. Кроме того, заменят кровлю, через которую сейчас «можно наблюдать звезды». Старую систему отопления полностью демонтируют и заменят на новую, современную. В каждом классе появится блок регулирования температуры воздуха в помещении. В школе обустроят систему вентиляции с рекуперацией тепла, установят новое диодное освещение.

Напомним, что в Николаеве уже не один год планируют завершить ремонт школы №36, но и в этом году работы не закончат.