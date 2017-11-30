Депутаты Николаевского горсовета поддержали выделение миллиона гривен на закупку транспорта для спецподразделения КОРД

Депутаты Николаевского городского совета внесли изменение в программу «Содействие деятельности правоохранительных органов на территории Николаева на 2017-2019 года», согласно которому из городского бюджета будет выделен 1 миллион гривен на закупку двух микроавтобусов для спецподразделения КОРД.

Соответствующее решение было принято в четверг, 30 ноября, в ходе сессии городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, данные изменение накануне со второго раза были проголосованы исполкомом горсовета. Речь идет о закупке двух автомобилей стоимостью 1,6 миллиона гривен. У горсовета ГУНП в Николаевской области попросило на эти цели 1 миллион гривен.

Ростислав Филевский В ходе обсуждения проекта решения депутат Ростислав Филевский задал вопрос, почему покупку автомобилей должен финансировать городской бюджет, а не министерство внутренних дел.

– Министерство внутренних дел финансируется очень хорошо. И если речь идет о приобретении всего двух автомобилей для спедподразделения КОРД, заслуги которого я не ставлю под сомнение, почему это ложится на плечи местного бюджета? – спросил депутат у начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами горсовета Александра Кондратьева.

Александр Кондратьев В свою очередь Кондратьев отметил, что материально-техническая база подразделения создается общими усилиями.

– Спецподразделение «КОРД» создано для борьбы с особо опасными вооруженными преступниками. Подразделение проходит обучение в Киеве. По своим задачам оно не имеет территориальной привязки только к территории города или области. Подразделение не может быть приписано к одному из райотделов города или области. Поэтому находится в прямом подчинении Главного управления Нацполиции. Материально-техническая база подразделения создается общими усилиями, поэтому финансирование предоставляется, в том числе, и через аналогичную областную программу, – отметил Александр Кондратьев.

– От степени технического оснащения подразделения зависит не только качество выполнения задач, но и жизнь и здоровье полицейских. Я позвоню напомнить, что по этой программе мы финансируем управления СБУ в Николаевской области для борьбы с терроризмом. И мы не задаемся вопросом, где они борются с терроризмом: на Адмиральской или в Коблево? – добавил он.

В итоге, за данный проект решения проголосовали 36 депутатов, еще 4 не голосовали, и 4 воздержались.