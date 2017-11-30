В проекте бюджета Николаева на 2018 год заложили 74,6 миллиона на компенсацию за льготный проезд

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В проекте бюджета Николаева на 2018 год прописано 74 миллиона 600 тысяч гривен компенсационных выплат на льготный проезд отдельных категорий граждан в общественном транспорте.

Проект бюджета опубликован на официальном сайте Николаевского городского совета.

Распорядитель средств – Департамент социальной защиты населения Николаевского горсовета.

В частности, предусматривается выделение:

15,9 миллионов гривен компенсации за проезд автомобильным транспортом,

1,5 миллиона гривен – водным транспортом,

2,2 миллиона гривен – железнодорожным транспортом,

55 миллионов гривен – электротранспортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко заявлял, что в Николаеве один из перевозчиков – «Евротранстехсервис» незаконно получил 2 миллиона 436 тысяч гривен компенсации за перевозки по льготам, чем городскому бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

Катерина Вовченко

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