В проекте бюджета Николаева на 2018 год заложили 74,6 миллиона на компенсацию за льготный проезд

В проекте бюджета Николаева на 2018 год прописано 74 миллиона 600 тысяч гривен компенсационных выплат на льготный проезд отдельных категорий граждан в общественном транспорте.

Проект бюджета опубликован на официальном сайте Николаевского городского совета.

Распорядитель средств – Департамент социальной защиты населения Николаевского горсовета.

В частности, предусматривается выделение:

15,9 миллионов гривен компенсации за проезд автомобильным транспортом, 1,5 миллиона гривен – водным транспортом, 2,2 миллиона гривен – железнодорожным транспортом, 55 миллионов гривен – электротранспортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко заявлял, что в Николаеве один из перевозчиков – «Евротранстехсервис» незаконно получил 2 миллиона 436 тысяч гривен компенсации за перевозки по льготам, чем городскому бюджету нанесен ущерб на эту сумму.