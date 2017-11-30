Нардеп Макарьян не уверен, что победитель в тендере на строительство солнечной электростанции в Вознесенске сможет реализовать проект

Давид Макарьян Народный депутат Украины об БПП Давид Макарьян не уверен, что фирма «Укрспецсервис», которая победила в тендере на строительство солнечной электростанции в Вознесенске, сможет реализовать этот проект.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В Вознесенске черниговская фирма «Укрспецсервис», с уставным капиталом всего лишь 9 400 гривен, выиграла тендер на строительство солнечной электростанции. Возникает много вопросов в их способности реализовать этот проект. Хочу напомнить, что в апреле месяце, на сессии Вознесенского городского совета совместно с народным депутатом Александром Петровичем Ливиком, мы пообещали, что город получит 60 миллионов гривен на развитие зеленой энергетики», – пишет Макарьян.

При этом он отмечает, что, насколько ему известно, тендер прошел с нарушениями, и остальные участники процедуры уже направили соответствующее обращение в Антимонопольный комитет.

«В связи с этим, скорее всего, еще один тендер до конца этого года провести не успеют и деньги не будут освоены вообще. И Вознесенск останется без солнечной электростанции и 60 миллионов гривен. На данный момент мы с Александром Петровичем делаем все, чтобы деньги перенесли на следующий год и тендер все-таки состоялся, и город Вознесенск получил новый инвестиционный проект. Создается впечатление, что городская власть в этой ситуации делает все, чтобы проект не был реализован. Кому это выгодно, и кто от этого проиграет?» – добавил Макарьян.

В комментариях к посту Макарьян добавил, что «директор этой компании при мэре Вознесенска и при замах сказал, что условия тендера не читал и решил отказаться».

«Условия тендера: компания, которая выиграет тендер, должна вложить свои деньги: 1.2 миллиона долларов США и только после подключения к зеленому тарифу она получит возмещение! Победитель тендера при мэре Лукове, при мне, Ливике, представителе «Солар Плюс» и замах мэра отказался вкладывать эти деньги!» – добавил нардеп.

Напомним, ранее коммунальное предприятие «Альтен» Вознесенского городского совета объявило тендер на закупку работ по строительству солнечной электростанции мощностью 2,2 МВт. Предварительная оценочная стоимость всех работ по строительству составляла 68 миллионов 90 тысяч 863 гривны. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года.

В итоге николаевская компания «Житлорембуд-Ника» 24 ноября обжаловала в Антимонопольный комитет Украины результаты тендера, по итогам которого победителем стала черниговская фирма «Укрспецсервис».