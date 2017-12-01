Березанская РГА незаконно отдала в аренду 5 гектаров на побережье Рыбаковки, - прокуратура

Николаевская местная прокуратура №1 в суде оспаривает пять незаконных распоряжений Березанской райгосадминистрации об отводе в долгосрочную аренду субъектам хозяйствования пяти земельных участков на территории Рыбаковского сельского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Общая площадь участков составляет 5 гектаров, а стоимость – 2,7 миллиона гривен. Основаниями для предъявления исков стали нарушения земельного, градостроительного и водного законодательства.

«Оспариваемые распоряжения изданы Березанской РГА с превышением компетенции, поскольку полномочия распоряжаться земельными участками принадлежат Николаевской облгосадминистрации. Кроме того, указанные участки входят в прибрежную защитную полосу Черного моря, относятся к землям государственного лесного фонда и не могут использоваться для строительства гостиничных комплексов и кемпингов», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве прокуратура судится, чтобы снести недостроенный бар «Бомбардир».