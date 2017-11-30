В Николаеве суд и прокуратура забрали у фирмы землю, взятую в аренду под строительство автоцентра

Хозяйственный суд Николаевской области 28 ноября поддержал позицию прокуратуры и вернул в коммунальную собственность участок, который фирма арендовала для строительства автоцентра.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Площадь земельного участка составляет 1 гектар, а стоимость – почти 700 тысяч гривен, он находится в Корабельном районе Николаева.

«Установлено, что между Николаевским городским советом и предприятием в 2013 году заключен договор аренды земельного участка для строительства автоцентра. В то же время в нарушение требований законодательства, арендатор не принял меры для проведения государственной регистрации права аренды, что свидетельствует о безосновательном использовании предприятием этого земельного участка. Указанное стало основанием для подачи прокуратурой области в суд иска о возврате указанного земельного участка, который доволен в полном объеме», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве хотят доработать процедуру приватизации и аренды земли.