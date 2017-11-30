Из бюджета Николаева потратят 1,5 миллиона гривен для проведения электричества на каток и аттракционы

Николаевский городской совет решил выделить около 1,5 миллиона гривен на строительство линии электропитания для подключения ледового катка и аттракционов на Соборной площади.

Об этом в четверг, 30 ноября, в ходе сессии Николаевского городского совета сообщил директор Департамента ЖКХ Андрей Палько.

Напомним, что работы по установке ледового катка под открытым небом начались 12 ноября. По словам Палько он строится без затрат для городского бюджета и только за деньги инвестора. Позднее, недалеко от катка появились конструкции для аттракционов.

Так, из бюджета города решили выделить до 1,5 миллиона гривен на строительство линии электропитания , а также на оплату электроэнергии, которую будет потреблять каток.

- Было одно предложение на размещение катка за 2,8 миллиона гривен. «Аттранцион-инфест» предложил эти работы провести за 1,5 миллиона. Они готовы были выполнить все за свой счет, нужно было предоставить лишь точки подключения. Учитывая, что это небольшая нагрузка на городской бюджет, было принято решение о сотрудничестве с ними, - рассказал Палько.

В то же время депутат Сергей Исаков заявил, что конкурса на размещение аттракционов не было, компания просто «залезла на эту площадь».

- То есть никакого конкурса не было, была одна компания, которая засунула руку, а потом сама залезла полностью на эту площадь, - сказал депутат.

На что Палько ответил, что Агенство развития Николаева проводило опрос «относительно возможностей».

Стоит отметить, что компанию «Аттракцион-инфест» в горсовете называют инвестором, однако отказываются рассказать о условиях, на которых они занимают городскую землю.

Напомним, что ранее жители Николаева возмутились тем, что конструкции аттракциона луна-парка, который находится по проспекту Мира возле супермаркета «Велмарт», держатся на деревянных подпорках. А позднее трехлетняя девочка, находясь на территории детского городка «Сказка» по улице Декабристов, получила электрическую травму на аттракционе.