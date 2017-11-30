ГФС Николаевщины обеспечено в местные бюджеты почти 34 миллиона рентных платежей

За 10 месяцев 2017 года органами Государственной фискальной службы в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 33,6 миллионов рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Николаевской области.

Отмечается, что данные показатели на 6,2 миллионов гривен больше, чем в январе-октябре 2017 года.

«В частности, рентной платы за специальное использование воды в местные бюджеты обеспечено свыше 28,7 миллионов гривен, рентной платы за пользование недрами - 4,6 миллионов гривен, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов - свыше 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе-августе 2017 года в местные бюджеты Николаевской области поступило свыше трех миллиардов гривен.