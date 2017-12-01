С 17 декабря «Николаевводоканал» понизит тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению

В Николаеве с 17 декабря из тарифа «Николаевводоканала» исключат периодическую проверку счетчиков, в следствии чего тариф на услуги водоснабжения понизится до 9,012 гривен за 1 кубический метр и до 6,396 гривен за 1 кубический метр на услуги по водоотведению.

Об этом сообщают в пресс-службе «Николаевводоканала».

Так, изменения произойдут согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 1344

«О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868» городскому коммунальному предприятию «Николаевводоканал» установлены тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) услуга по централизованному снабжению холодной во и - 9,012 грн. за 1 куб.м с НДС, услуга по водоотведения - 6,396 грн. за 1 куб.м с НДС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 декабря периодическая поверка приборов учета будет осуществляться за счет абонента.

«Сейчас услуга по централизованному снабжению холодной воды стоит - 9,288 гривен за 1 куб. метр с НДС, услуга по водоотведения - 6,588 гривен за 1 куб. метр с НДС. То есть тариф снизится на 28 копеек за водоснабжение и 19 копеек за водоотведение», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» начал блокировать отвод канализации в квартирах должников.