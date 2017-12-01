В Украине установили прожиточный минимум в 1762 гривны

В Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1762 гривен с 1 декабря.

Об этом свидетельствуют данные закона «О государственном бюджете на 2017 год», сообщает «Экономическая правда».

В частности, прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составляет 1492 гривны (увеличен на 66 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1860 гривен (увеличен на 83 гривны), для трудоспособных лиц – 1762 гривны (увеличен на 78 гривен) и для лиц, утративших трудоспособность – 1373 гривны (увеличен на 61 гривну).

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Напомним, ранее сообщалось, что на сессии Николаевского горсовета для перераспределения 30 миллионов гривен «остатков» бюджета Николаева на 2017 год не хватило голосов.