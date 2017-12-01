«Основная цель достигнута», - замглавы ГФС в Николаевской области о работе системы администрирования НДС

Дмитрий Прокофьев Электронная система оценки рисков при администрировании НДС, несмотря на ряд трудностей, которые возникли у предпринимателей при регистрации накладных, привела к практически полной остановке формирования схемных кредитов.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев в ходе пресс-конференции с журналистами в пятницу, 1 декабря.

Напомним, что с 1 июля 2017 года в Государственной фискальной службе ввели электронную систему рисков при администрировании НДС.

По словам Прокофьева, основная идея системы - не дать распространиться и сформироваться схемному кредиту и не допустить потерь из государственного бюджета. Однако случаются сбои, во время которых система блокирует нормальные накладные.

- На сегодняшний день не только рисковые накладные блокирует (программа - прим. ПН). Есть факты, когда предприятия обращаются к нам с жалобами по остановке нормальных накладных. Мы помогаем в данном случае. Мы с утра, можно сказать, до вечера проводим с ними встречи, объясняем, рассказываем, как правильно оформить пакет документов, для того, чтобы таких ситуаций не было, - рассказал он.

В то же время, он отметил, что ГФС Украины постоянно работает над устранением ошибок в программе, в которую с июля для удобства вносили изменения уже несколько раз.

Несмотря на сбои, по мнению замначальника ГУ ГФС в Николаевской области, основная цель программы была достигнута.

- Есть определенный процент проблем предприятий, которые туда попадают, но не должны попадать, но в соотношении с глобальной целью, ради которой она создавалась, он небольшой. Да, она все равно на наш взгляд эффективно работает и практически мы видим это ежедневно в своих программах, что формирование этого схемного кредита оно действительно практически полностью остановлено на сегодняшний день, - отметил Прокофьев.

Также он отметил, что по состоянию на 28 ноября рабочая группа ГУ ГФС в Николаевской области рассмотрела 6 тысяч 147 сообщений налогоплательщиков и 2 тысячи 86 дополнений к Критериям оценки степени рисков и постановила:

- зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных 5 тысяч 618 сообщений и 1 тысячу 227 дополнений к Критериям оценки степени рисков; - отказать в регистрации в Едином реестре налоговых накладных 239 налоговых накладных и 859 дополнений к Критериям оценки степени рисков.

Ранее сообщалось, что николаевские фискалы провели семинар по остановке налоговых накладных в системе администрирования НДС.