В 2017 году в бюджет Николаевщины уже поступило на 1 миллиард больше налогов, чем за весь 2016 год

Дмитрий Прокофьев За 11 месяцев 2017 года в местные бюджеты Николаевщины поступило налогов на 1 миллиард гривен больше, чем за весь 2016 год.

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев в ходе пресс-конференции с журналистами в пятницу, 1 декабря.

По словам Прокофьева, несмотря на множественные заявления о том, что сейчас бизнес находится в упадке, а бизнесменам приходится уезжать в другие страны, статистика показывает положительные результаты.

- Я вам хочу сказать, что тем не менее статистика – вещь упрямая и несмотря на это все, мы видим со своей стороны, что реально поступления и в местный и в государственный бюджеты увеличились. В общем в наш местный бюджет Николаевский в прошлом году было перечислено 3,3 миллиарда гривен, а за 11 месяцев этого года - 4,3 миллиарда гривен, - рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что в государственном бюджете примерно такая же статистика.

- 2,3 миллиарда за прошлый год, 3,2 миллиарда за 11 месяцев этого года. Это заплатили николаевские предприятия в государственный бюджет Украины, - отметил Прокофьев.

Также замглавы ГУ ГФС в Николаевской области подчеркнул, что сейчас количество внеплановых проверок предприятий уменьшается.

- Постоянно слышим о давлении силовых структур на бизнес. Я вам скажу так, на сегодняшний день на 63 проверки проведено меньше, чем в прошлом году. Количество плановых проверок оно стабильно, а вот количество внеплановых, как раз те, о которых нам говорит бизнес, что это своего рода давление, оно уменьшается, - резюмировал он.

Напомним, что ранее Прокофьев заявил, что в Николаевской области Государственная фискальная служба не устраивает «травлю» предпринимателям, которые на рынках продают технику, не используя кассовые аппараты.