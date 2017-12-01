И.о. мэра Николаева на два месяца продлила контракт с директором «Центра защиты животных»

Исполняющая обязанности мэра – секретарь городского совета Татьяна Казакова приняла решение продлить на два месяца контракт с директором «Центра защиты животных» Людмилой Ткач, чтобы принять программу, позволяющую и дальше финансировать КП.

Об этом Татьяна Казакова рассказала в комментарии журналистам, после сессии, которая прошла 30 ноября.

- На сегодня контракт прекращен. Но я продлю этот контракт еще где-то на 2 месяца для принятия решения по поводу «Центра защиты животных». Напряженная работа закончится, потом вернемся. Пока некоторые будут отмечать Новый год мы вернемся к собакам. Я считаю, что необходимо (контракт, - ПН) продлить, пока мы не выйдем на обсуждение ее и других кандидатур через все комиссии. Как человек принимается? Человек должен соответствовать выполнению программы, а если программы не выполняются - человек не соответствует этой должности. Есть еще показатели по коммунальному предприятию, - пояснила Казакова.

При этом она добавила, что заместителю городского головы Николаева Мкрытчу Мкртчяну было поручено заняться вопросом разработки новой программы для «Центра защиты животных». Для этого был проведен опрос, но в результате, программа создана не была.

- Комиссия была ЖКХ, было дано поручение разработать 4 варианта решения вопроса, на это потратили 2 года, где-то эти материалы есть. Нужно предоставить варианты городу на обсуждение…Нужно программу принять, отдать директору коммунального предприятия, финансировать эту программу и идти дальше, - заявила Казакова.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета, Вячеслав Апанасенко в ходе сессии пытался с голоса внести корректировки в бюджет 2017 года касательно выделения денег для КП «Центр защиты животных», на что и.о. городского головы Николаева Татьяна Казакова заявила, что такая практика неприемлема.

Также ранее сообщалось, что 31 октября 2017 года директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач обратилась к депутатам Николаевского городского совета в 2018 году выделить ее предприятию не 2,5, а 5 миллионов гривен, так как КП хочет стерилизовать еще 3 тысячи бездомных собак.