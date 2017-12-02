Николаевская полиция в ходе рейда по маршрутным такси выявила 13 неисправных автобусов

Патрульная полиция Николаева в ходе мероприятий «Перевозчик. Зима» выявила 13 технически неисправных автобусов.

Об этом идет речь в видеообращении и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Николаева Дениса Котенёва.

Напомним, что в Николаеве патрульные и Государственная служба Украины по безопасности на транспорте проводят профилактические мероприятия на пассажирском транспорте «Перевозчик-зима».

Так, с начала мероприятий патрульные задокументировали 31 факт нарушения правил дорожного движения водителями и выявили 13 технически неисправных автобусов. Некоторые водители не выезжают на установленные маршруты из-за страха проверки.

- При обнаружении таких фактов советуем вам обращаться в николаевский исполком, как к заказчику перевозок, для урегулирования этих вопросов. Просим вас с понимаем относиться к работе патрульной полиции. Патрульная полиция заботится о вашей безопасности на пассажирском транспорте, - сказал Котенёв.

Ранее сообщалось, что в Терновке часть «маршруток» из-за рейда полиции и «Укртрансбезопасности» не вышли на маршрут.