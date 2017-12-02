«Ни единого!»: На передаваемые Николаевщине 3,2 тысячи км дорог нет паспортов – чтобы сделать, нужно 48 миллионов

Андрей Максименко На 3 тысячи 200 километров местных дорог, которые с 1 января передадут на баланс Николаевской области, нет ни одного паспорта.

Об этом в эфире областной гостелерадиокомпании «Николаев» заявил начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Андрей Максименко.

- Нам эти дороги не просто передают, они нам их спихивают. Почему? 3 тысячи 200 километров местных дорог, и нет ни единого паспорта дороги. Ни единого! То есть, я выезжаю на дорогу, и я не знаю – какая метрия дороги, - сказал он.

По его словам, сделать эти паспорта должна была Служба автомобильных дорог в Николаевской области, на балансе которой эти дороги сейчас.

- Чтобы вы понимали, сколько стоит один паспорт, 1 километр – это приблизительно 15 тысяч гривен. Получается 48 миллионов гривен. Нужно уже с наших средств выделять. И к приблизительно 20 дорогам не отведена земля, добавил Максименко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по словам Максименко, в Службе автомобильных дорог в Николаевской области происходят «странные вещи».