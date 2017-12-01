Директор НАБУ рассказал, что операция в Миграционной службе проводилась совместно с ФБР

Артем Сытник Из-за задержания Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой агента Национального антикоррупционного бюро все операции бюро агентов под прикрытием прекращены.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, передает Левый берег.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

По словам Сытника операцию под прикрытием в Миграционной службе они проводили совместно с Федеральным бюро расследований США, а ее срыв - это стремлением запугать сотрудников бюро.

Также он заявил, что бюро необходимо предоставить право на автономное продление негласных следственных действий. И отметил, что НАБУ известны конспиративные офисы всех правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура опубликовала имена тайных агентов НАБУ, которые действовали в сорванной операции по первому заместителю Государственной миграционной службы Пимаховой и в деле нардепа Розенблата.