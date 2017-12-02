Украина за год заплатила МВФ на $268 миллиардов больше, чем получила от него

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов, всего за год выплачено 1,268 миллиарда долларов, передает «Левый берег».

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 миллионов долларов. Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 миллионов СПЗ – около 1,3 миллиарда долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 миллиард долларов.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 миллиардов долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 миллиардов долларов из всей суммы (первый транш на 5 миллиардов долларов – в марте 2015 года, второй – на 1,7 миллиардов долларов в августе 2015 года, третий – на 1 миллиард долларов в сентябре 2016 года, четвертый – на 1 миллиард долларов в апреле 2017 года).

Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.