Облсовет обратится к депутатам Николаева с предложением софинансировать сорванный ремонт шахматного клуба

Николаевский областной совет намерен обратится к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе облсовета.

С заявлением реконструировать шахматный клуб в областной совет обратились николаевские шахматисты. Согласно рекомендациям постоянной комиссии, Николаевской облгосадминистрации рекомендовано выделить средства на реконструкцию здания в 2018 году. Однако, как отмечается в сообщении. в свою очередь заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир выразил недовольство формулировкой.

А глава облсовета Виктория Москаленко настаивала на необходимости поиска средств в 2018-м году.

- Вопрос в 2017 году состоялся в том, что невовремя был выполнен проект. Меня лично информировал заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, что заминка возникла из-за несвоевременно выполненного проекта. Поэтому эти средства мы не смогли освоить. И сделать вовремя ремонт. Лично я несколько раз встречалась с проектантами, представителями шахматной школы. И в мае была экспертиза. тогда еще средства были. В мой адрес поступило обращение. Шахматистов беспокоит протекания крыши, плесень на стенах, проблемы с фундаментом. Я не вижу проблемы подать этот проект на ГФРР (Государственный фонд регионального развития - ПН), - заявила она.

А глава бюджетной комиссии Федор Барна предложил обратиться к депутатскому корпусу городского совета, и.о. мэра Николаева Татьяне Казаковой с предложением софинансирования.

Напомним, в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.

С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.