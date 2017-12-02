За год и 9 месяцев николаевская «Зоря» получила чистую прибыль в размере 73.3 миллиона гривен

За весь 2016 год и 9 месяцев 2017-го года николаевское государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» получило прибыль в общем размере 73.3 миллиона гривен.

Об этом говорится в письме государственного концерна «Укроборонпром» за подписью исполняющего обязанности генерального директора Владислава Гадиона в ответ на обращение одного из работников «Зори», которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что в 2016-м году завод получил прибыль в 43,4 миллиона гривен, а за 9 месяцев 2017-го года – 29,9 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор ГП «Зоря»-«Маршпроект» Константин Картошкин получил за июнь почти 2 миллиона гривен зарплаты.