Порошенко хочет поднять минимальную зарплату до 4100 гривен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует поднять минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Об этом он рассказал во время выступления на II Всеукраинском форуме объединенных общин в понедельник в Киеве.

По словам президента, в прошлую пятницу предприниматели пожаловались ему на дефицит рабочих кадров.

«Этот дефицит означает, что в Украине начала расти стоимость рабочей силы», - сказал Порошенко.

Он добавил, что обратился к премьеру Владимиру Гройсману с предложением увеличить минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Президент добавил, что в прошлом году уже была увеличена минимальная зарплата в Украине с 1600 до 3200 гривен.

«Это было правильное решение, и его следует продолжать. Поэтому я написал письмо в Кабинет Министров и теперь публично обращаюсь к премьер-министру с предложением в следующем году выйти на уровень минималки в 4100 гривен», - сказал гарант.

Также Порошенко отметил, что предпринимателям следует приближать уровень заработной платы до европейского уровня, поскольку тогда у квалифицированных рабочих будет мотивация лучше работать и именно у этих работодателей, а также это поможет увеличить поступления в местные бюджеты, пенсионный фонд и пр.

Ранее сообщалось, что бюджетной резолюции предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривны, с 2019 года - 4173 гривны, с 2020 года - 4425 гривен.

Как известно, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1762 гривен.