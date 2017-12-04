Сбитым в Николаеве женщине с дочерью выделят 35 тысяч гривен из городского бюджета на дальнейшее лечение

Семье, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Николаеве выделят 35 тысяч гривен материальной помощи из городского бюджета.

Об этом сообщил вице-мэр Евгений Шевченко в ходе-пресс-конференции в понедельник, 4 декабря.

Напомним, в четверг, 30 ноября, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов. Пострадавшие в ДТП находятся в коме и нуждаются в финансовой помощи, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По словам Шевченко, в больнице скорой медицинской помощи женщине предоставили все необходимые медикаменты.

- Также ребенок, который находится на Николаевской (областная детская больница, - прим. ПН), полностью всем обеспечен. Но я инициирую вопрос, попрошу Татьяна Викторовну на внеочередной сессии выделить материальную помощь этой семье в сумме 35 тысяч гривен, - сказал он.

Также вице-мэр отметил, что пострадавшие всё еще находятся в коме.

- Авария очень серьезная. Ребенок и мама находятся в коме. В данный момент в больнице выделили все необходимые медикаменты, но на дальнейшее лечение им понадобятся средства, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу с возможностью внесения залога водителя «Hyundai», который в Николаеве сбил маму с дочкой на пешеходе. На суде мужчина заявил, что предложил семье пострадавших материальную помощь, и они согласились. Он выразил готовность возместить родственнику семьи деньги, которые тот потратил на лечение пострадавших, но тогда, когда выйдет из СИЗО и получит доступ к своей карточке.