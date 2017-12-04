«Не на партийное развитие, а на самопиар»: Четверть денег из Госбюджета парламентские партии потратили на рекламу

Парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из Государственного бюджета Украины, на оплату рекламных материалов.

Об этом говорится в исследовании КИУ: «Годовщина государственного финансирования: на что партии потратили полмиллиарда гривен», которое было выполнено в рамках проекта «Дословно».

За год государственного финансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили 436 миллионов гривен, из которых 407 миллионов составили средства госбюджета. Больше всего средств, а именно 109 миллионов партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, биллборды).

- Четыре политические силы тратят государственные средства не на партийное развитие, а на самопиар. Вместо того, чтобы развивать местные ячейки, проводить обучение партийцев и работать с избирателями, эти политические силы скупают рекламу, фактически выбрасывая средства налогоплательщиков на ветер, - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

На рекламу было потрачено больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятые. На зарплаты партии потратили 57 миллионов (13%), на аренду помещений - 46 миллионов (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.д.) было направлено 66 миллионов или 15%.

На содержание местных организаций партии потратили только 16% средств – 68 миллионов гривен.

Наибольший процент средств на рекламу потратили Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь», «Оппозиционный блок» и «Народный фронт». РПЛ потратила на рекламу 41% средств (19 из 47 миллионов), «Самопомощь» - 38% (39 из 104 миллионов), ОБ - 33% (5 из 15 миллионов), НФ - 30% (33 из 109 миллионов). В ВО «Батькивщина» и БПП «Солидарность» доля расходов на рекламу незначительна - от 0,2% до 5%.