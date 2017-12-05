В Украине 4 миллиарда потратят на проект телемедицины – чтобы селян могли лечить через интернет

В Украине на проект телемедицины уже выделено четыре миллиарда гривен из средств, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на ІІ Всеукраинском форуме объединенных громад, сообщает «Укринформ».

- Децентрализация дает возможность центральной власти и органам местного самоуправления совместными усилиями реализовать закон Украины «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности». Первые четыре миллиарда на финансирование этого проекта мы уже выделили – спасибо прокуратуре, которая возвращает народу деньги, украденные Януковичем. Правительство, Министерство здравоохранения, областные и районные государственные администрации совместно с местными громадами уже просчитывают, сколько амбулаторий и ФАПов достроить, сколько отремонтировать... Речь идет о тысячах объектов по всей стране, - сказал Порошенко.

По его словам, еще одним аспектом этой реформы является развитие информационно-коммуникационных технологий в сельской местности.

- Сегодня проникновение широкополосного интернета на селе составляет 4%. Итак, чтобы расширить круг медицинских услуг для селян и внедрить телемедицину, должны обеспечить село скоростным интернетом. А он пригодится не только для амбулатории, но и для школы, для библиотеки, для удовлетворения информационных потребностей селян, - отметил президент.

Телемедицину называют механизмом дистанционной диагностики, когда врач может проконсультировать пациента по интернету. Считается, что телемедицина поможет решить проблему с дефицитом кадров в селе. Кандидат медицинских наук Виталий Осташко заявил, что благодаря телемедицине отпадет необходимость отправлять пациентов по любому минимальному поводу в райцентр или область для уточнения диагноза или тактики обследования и лечения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам, которые не подпишут декларацию с врачом, придется платить за медуслуги.