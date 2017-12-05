Правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию

Власти США призвали украинское правительство ликвидировать коррупцию из общественной жизни страны.

Об этом идет речь в заявлении для прессы официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт.

«Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват конфиденциальных файлов NABU, вызывают озабоченность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией. Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны», - говорится в сообщении.

По словам Науэрт, такие события подрывают международную поддержку Украины и доверие общественности.

«Как сказал секретарь Тиллерсон: «Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если оно теряет свою душу от коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться». Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинского правительства совместно работать над ликвидацией коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс. В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.