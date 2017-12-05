Задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен

В Николаевской области сумма долга перед работниками предприятий и учреждений на 1 ноября составила 102,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По данным управления статистики, реальная заработная плата в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем уменьшилась на 1,9%, с октябрем 2016 года – выросла на 17,1%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий в октябре текущего года составила 6842 гривны, что ниже на 0,8% чем в сентябре и больше на 37% чем в октябре 2016 года.

В структуре общей суммы задолженности 77,4% (79,6 миллиона) не выплачена персоналу экономически активных предприятий, а 22,3% (23 миллиона) приходится на предприятия, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом. Объем долга работникам экономически активных предприятий на протяжении октября увеличился на 1,4% (на 1,1 миллиона).

Напомним, что в Николаеве работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрывали движение возле Варваровского моста.