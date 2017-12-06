Зам Ткаченко отчитался, что Служба автодорог Николаевщины освоила уже более 600 миллионов

По состоянию на сегодняшний день Служба автомобильных дорог в Николаевской области использовала 600 миллионов 420 тысяч гривен на ремонт и эксплуатацию дорог региона.

Об этом во время совместного заседания нескольких постоянных депутатских комиссий Николаевского областного совета во вторник, 5 декабря, сообщил заместитель начальника САД Андрей Кристенко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, таким образом освоено уже 87,7 % всех выделенных на дороги средств.

- Оставшийся процент – средний текущий ремонт Н-11 («Николаев-Днепр») и Т-15-08 (автодорога на Снигиревку). До конца года планируется 100%-е освоение, - сказал он.

При этом он отметил, что 56 миллионов, которые были выделены из областного бюджета, использованы в полном объеме.

- Есть нарекания по Врадиевке, будем разбираться, - добавил он.

Также Кристенко сообщил, что на данный момент продолжаются работы по проектированию участков Н-11 и Н-14 («Николаев-Кропивницкий»). И при наличии финансирования в следующем году эти дороги на Николаевщине могут быть отремонтированы полностью. Правда, по его словам, только на участки Н-11 нужно не меньше миллиарда гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прошлый строительный сезон для дорожников Николаевской области стал провальным.