Вместо фейерверка ко дню Святого Николая управление культуры потратит деньги на проект пожарной безопасности в своих помещениях

Деньги, которые управление культуры Николаевского городского совета планировало выделить на праздничный фейерверк ко дню открытия елки, 19 декабря, потратят на проекты обустройства пожарной безопасности в учреждениях управления.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в среду, 6 декабря.

Так, начальник управления культуры Юрий Любаров обратился к членам исполкома с просьбой согласовать выделение около 30 тысяч гривен на праздничный салют в день Святого Николая. По его словам это будет высотный фейерверк, который продлится около 5-7 минут. Такой же запланирован на 31 декабря.

В свою очередь исполняющая обязанности мэра - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова посчитала нецелесообразным выделять деньги на фейерверки в то время, как управлению необходимо более 3 миллионов гривен на установку пожарных сигнализаций в 2018 году.

- У меня есть предложение: эти деньги 30 тысяч не пускать на фейерверк 19 числа, а сделать хотя бы один проект в одном учреждении культуры, - предложила она.

В ответ Любаров заявил, что примет во внимание все рекомендации исполнительного комитета, однако считает необходимым создать праздничное настроение жителям города.

- Я считаю, что то направление, за которое я отвечаю - создание праздничного настроения, для этого этот фейерверк нужен. Нужна также и пожарная сигнализация, без вопросов, - сказал он.

В итоге члены исполкома взяли перерыв на 45 минут, после которого начальник управления культуры отозвал свою просьбу о выделении денег на салюты, решив потратить их на подготовку двух проектов обустройства пожарной безопасности в учреждениях управления.

Напомним, что ранее мэр Николаева пожаловался, что депутаты не хотят тратить деньги на праздник ко Дню города.