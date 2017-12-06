Только на четыре киоска по улице Соборной в Николаеве есть документы, на остальные – просроченные

Только на четыре временных сооружения, установленных на центральной улице Николаева – Соборной, у собственников есть действующие документы, у всех остальных – они просрочены.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

- Выполняя протокольное решение сессии горсовета сотрудники департамента провели инвентаризацию с фотофиксацией временных сооружений, расположенных на улице Соборная. В земельном управлении была получена информация о сроках действия договоров аренды и сервитутов по этим временным сооружениям. Информация была обобщена и выложена в удобной форме на сайте горсовета. В ходе проведения инвентаризации выяснилось, что всего 4 временных сооружения имеют действующие документы на данный момент. У всех остальных они просрочены. Предприниматели подали документы на продление, но решение по ним исполком и сессия городского совета пока не приняли, - заявил он.

Стоит отметить, что всего на пешеходной улице Соборной сотрудники департамента зафиксировали 22 киоска, в которых ведется предпринимательская деятельность.