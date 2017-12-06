Директор частного телеканала Головченко попросил у Николаевского облсовета 3,6 миллионов из бюджета

Глеб Головченко Директор николаевского частного телеканала «ТАК-ТВ» Глеб Головченко обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с просьбой выделить каналу 3,6 миллиона гривен из бюджета на следующий год.

Документ соответствующего обращения имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Аргументируя свою просьбу, Головченко привел результаты «Глобальной конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», по которым его телеканал определили «третьим в мире после Финляндии и Индии по объемам продвижения медиаобразования и подготовке будущих журналистов».

Напомним, ранее сообщалось о том, как Глеб Головченко в ресторане «Мафия», находясь в состоянии опьянения, ударил официантку. Прибывшая полиция задержала его, при этом он оказал ей сопротивление и грозился якобы своими связями с главой МВД Арсеном Аваковым. Головченко отрицает, что бил официантку и говорит, что его избили «официанты и переодетые полицейские».