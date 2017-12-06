Центральный райсуд Николаева арестовал на два месяца жителя Доманевки, который насмерть сбил женщину и сбежал

Центральный районный суд Николаева арестовал на 60 дней жителя села Доманевка, который сбил женщину и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщают в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Напомним, что утром в воскресенье, 3 декабря, в селе Доманевка на улице Свободы случилось ДТП, в результате которого погибла женщина. В тот же день водителя, сбившего женщину, разыскали сотрудники полиции и задержали.

Так, 27-летнего жителя села Доманевка подозревают в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения водителю избирала следственный судья Светлана Скрипченко.

Прокурор укаывал, что подозреваемый может скрываться от правоохранителей и суда, в то время как адвокат просил выбрать ему более мягкую меру пресечения. В свою очередь суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что подозрение на данном этапе является обоснованным.

Также суд отметил, что учитывая тяжесть наказания, которое грозит мужчине в случае доказательства его вины, он может попытаться скрыться от следствия и суда. Более того, тот нигде официально не работает и покинул место преступления. В итоге судья Скрипченко выбрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 февраля 2018 года.