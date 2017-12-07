В бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта Варваровского моста

Татьяна Казакова В разрабатываемом проекте решения о принятии бюджета Николаева на 2018 год, который планируется до конца декабря рассмотреть и утвердить на сессии Николаевского городского совета, предусмотрели 5 миллионов гривен на изготовление проектно-сметной документации ремонта Южно-Бугского (Варваровского) моста.

Об этом в среду, 6 декабря, во время заседания сессии горсовета сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

Так, в ходе обсуждения вопросов жизнедеятельности города, тему о необходимости ремонта Варваровского моста на сессии поднял депутат Сергей Исаков. Он заявил, что в проекте бюджета на 2018 год он не нашел ни одного слова, связанного с мостом.

- Руководители города за последние три месяца дважды поднимали вопрос аварийного моста. 26 сентября мы здесь на сессии рассматривали этот вопрос, принимали соответствующее решение. 15 ноября вышло ваше распоряжение № 360, которое дает 12 разных поручений следующего плана: «вынести», «обратиться», «подготовить», «разработать». И непонятно, что дальше происходит. То есть поручения есть, решение сессии есть и тишина. Больному стало лучше или актуальность пропала? Что происходит? Вопрос действительно важный для жителей города Николаева. В проекте бюджета на 2018 год я не нашел ни одной строчки по этому поводу, - заявил Исаков.

В ответ на это Татьяна Казакова сообщила, что в бюджете отдельной строкой указаны затраты на изготовление проекта ремонта моста.

- Этот вопрос актуальный. Мы забили 5 миллионов в проекте решения 2018 года. Это отработано. По всем поручениям мы доложим на следующей сессии, - сказала Татьяна Казакова.

Несмотря на такой ответ, Исаков еще раз сообщил, что рассматривая роспись бюджета на 2018 год вопроса по Варваровскому мосту не увидел. В связи с этим, Казакова дала поручение директору департамента финансов-заместителю городского головы Николаева Валентине Бондаренко подготовить для депутата всю информацию по вопросу финансирования ремонта моста.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы.