В центре Николаева неизвестные захватили ресторан

В четверг, 7 декабря, в центре Николаева группа неизвестных захватила ресторан «Daily Together», который находится на пересечении улиц Соборная и Большая Морская.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, в недавно открывшийся ресторан с группой поддержки пришла бывшая владельца заведения Инна Кибзун, чтобы предъявить свои права на помещение.

Пришедшие в ресторан принесли с собой плакаты, которыми обклеили вход в ресторан. На плакатах написано, что в здании проводится обыск.

На данный момент внутри ресторана находится полиция, которую вызвали новые владельцы помещения. Правоохранители выясняют подробности происшествия и изучают документы сторон. Заведение не работает.

Как известно, 3 мая на улице Соборной возник конфликт из-за помещения кафе «Пирог». Сотрудники банка решили отобрать у владельца помещение, которое находилось под залогом. В свою очередь арендатор кафе принялся обвинять банк в том, что работники финучреждения заблокировали его работу и имущество, которое находится в помещении. Позже из здания вынесли всю мебель и технику на улицу.